Des promesses à réaliser

A propos des Communales à Bulle.

Bulle, comme tout le canton de Fribourg, vient de vivre un glissement et un renforcement du centre/centregauche. De plus, un net renforcement aussi de la présence des femmes et l’arrivée de nouvelles personnalités. Peut-être même vivra-t-on un rebrassage des cartes au sein du Conseil communal avec le choix d’une syndique…

A vous, nouveaux·elles (et ancien· ne·s), élu·e·s, bravo, courage et beaucoup de plaisir dans vos futurs engagements pour la cause publique! Mais nous, vos supporters·trices, attendons désormais des actes. Et vous n’avez que cinq ans pour répondre à nos attentes les plus pressantes. En particulier sur le dossier où vous semblez tous être d’accord, celui de l’aménagement du centreville historique, y compris le quartier de la nouvelle…