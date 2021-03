Dominique Cottet

dit Dodo

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Dominique est né le 24 septembre 1963 à Bossonnens. Il était le dernier des trois enfants de Joseph et Marcelle Cottet- Perroud.

C’est dans son village natal qu’il passera son enfance et suivra ses écoles. Il entreprendra un apprentissage de menuisier et travaillera à la menuiserie Porchet, à Maracon. A l’âge de 20 ans, il sera très affecté par la perte de sa maman.

En 1980, Dominique fera la rencontre de sa vie, en la personne de Geneviève, qu’il épousera en 1986. Deux enfants, Marlène et Bryan, naî- tront de leur union. Plus tard, deux petits-enfants viendront agrandir la famille, Elio et Lohan, à sa plus grande joie.

En 2000, Dodo changera de voie pour devenir le premier concierge de la nouvelle école de Bossonnens. Ce sera un vrai défi qu’il relèvera avec…