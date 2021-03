Elfic récupère «son» titre en Coupe de la ligue

Une coupe de plus sur l’armoire des trophées d’Elfic Fribourg. Les basketteuses ont répondu présent lors de leur premier rendez-vous crucial de la saison, la finale de la Coupe de la ligue. Samedi à Vevey, elles ont récupéré leur titre en s’imposant 80 à 57 face à Hélios, pour leur cinquième victoire sur les six dernières éditions. La Valaisanne Marielle Giroud a été élue meilleure joueuse du match, avec 22 points et 14 rebonds. Elfic Fribourg poursuivra son marathon du mois de mars en recevant Troistorrents, ce mardi (20 h 30) en championnat.