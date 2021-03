En chemin avec Sollers

Philippe Sollers

LÉGENDE

Gallimard, 128 pages

Son premier livre date de 1958 et il en a publié une bonne septantaine depuis. Il occupe une place à part dans la littérature française, un peu parrain ironique, figure incontournable qui a dépassé le besoin de reconnaissance. Philippe Sollers fait ce qu’il veut, comme il veut. Dans ses livres qu’il continue d’appeler «romans», il avance au fil de divagations souvent savoureuses, invitant le lecteur à suivre sa pensée libre et à fouiller quelques recoins de sa délicieuse érudition.

Dans Légende, on retrouve nombre de ses sujets favoris. La Chine (sa poésie et son histoire), le goût des mots et de la philosophie, un soupçon d’érotisme, un regard distancé sur l’actualité. On y croise aussi bien Nietzsche, Schlegel, Hugo, Céline, Rimbaud, que…