Erdogan: le sultan qui défie l’Europe

Depuis des mois, la Turquie multiplie les déclarations martiales et les coups de force militaires, y compris contre les intérêts de ses alliés. En France, le président turc invite à combattre l’islamophobie et n’hésite plus à s’en prendre personnellement à son homologue français. Son ambition: ressusciter la grandeur de l’Empire ottoman, prendre le leadership du monde musulman sunnite et s’inscrire en bouclier contre l’Occident. Jusqu’où ira le président turc dans l’escalade? Des mosquées de Roubaix, aux champs d’oliviers du Kurdistan syrien sous contrôle d’Ankara, un voyage au cœur des zones d’influence turques. ■