Espiègle en version anglaise

Vingt-cinq ans déjà que Mathieu Boogaerts suit son chemin tout de légèreté sautillante et d’énergie espiègle. Des qualités qui font plus que jamais un bien fou et que l’on retrouve dans En anglais, son huitième album, entièrement in English.

ÉRIC BULLIARD

L’album IIoveyou, en 2008, comprenait déjà quelques morceaux en anglais. Qu’est-ce que ces chansons-là ont de différent?

A l’époque d’I love you, je trouvais intéressant de surexploiter cet anglais approximatif que nous, non anglophones, utilisons: mail, parking, etc. Comme je voulais faire un disque très rythmique, un peu hip-hop, ces mots assez courts, dynamiques, collaient bien.

Ce disque-ci n’a rien à voir. J’ai vécu à Londres quelques années et j’éprouvais une frustration de me sentir inutile, incompris, invisible dans cet…