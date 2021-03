SÂLES

Frédéric Pittet s’est endormi paisiblement ce dimanche 7 mars, à l’aube de sa 51e année, entouré de l’amour des siens. Un dernier hommage lui a été rendu dans l’intimité de sa famille.

Frédéric est né le 26 mars 1970 à Romanens, dans la ferme familiale de La Tuilière. Durant son enfance, entouré de son frère et de ses deux sœurs, il aimait travailler autour de cette ferme. Comme son papa, il avait la passion des chevaux qu’il montait et avec lesquels il faisait de belles balades en calèche. Ses forces diminuant, il s’occupa ensuite de moutons avec un grand sérieux et beaucoup de fierté.

Frédéric entreprit sa formation d’aide-menuisier à Grandson, puis fit partie, pendant plus de trente ans, de la grande famille de l’entreprise Magnin et Frères, à Sâles. Là, il put compter sur un…