ROMONT

Gérard Bongard s’est endormi paisiblement le 6 mars dans sa 91e année au home de Billens. Un dernier hommage lui a été rendu mardi 9 mars en la collégiale de Romont, dans l’intimité de la famille et des proches.

Gérard vit le jour le 25 juillet 1930 au sein du foyer de Léon et Marie-Louise, à Grandsivaz. Aîné d’une fratrie de sept frères et sœurs, il prêta main-forte à ses parents dès son plus jeune âge. En 1948, ils s’établirent à Romont sur le domaine de l’évêché d’Arruffens.

Gérard Bongard épousa Alice Grandjean le 14 février 1953. Le couple eut le bonheur d’avoir deux garçons: Georges et Christian.

La famille s’installa aux Rochettes (propriété de la bourgeoisie de Romont) en 1964. Soutenu par son épouse, Gérard fit de cette ferme un lieu de fierté durant une trentaine…