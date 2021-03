Gaël Zulauf en or

Gaël Zulauf ne cesse de progresser. Médaillé de bronze de la discipline aux Mondiaux juniors au début du mois, le skieur de Château-d’Œx (20 ans) a terminé dixième du super-G des championnats de Suisse vendredi. Un chrono qui lui permet de s’adjuger le titre chez les M21, devant le Châtelois Alexis Monney, deuxième. A six dixièmes du podium, Gaël Zulauf était tout proche de pointure telle que Marco Odermatt et devant Gilles Roulin, habitués des Coupes du monde. «C’est très satisfaisant au vu de la concurrence, se réjouit-il. Le piquetage n’était pas facile.»

