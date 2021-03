Herman Melville ou les appels du tréfond

Remuant les écueils de l’âme, les récits de l’auteur américain fascinent toujours, même le 9e art: deux nouvelles adaptations en BD de MobyDick et Bartleby,lescribe viennent de paraître.

ROMAIN MEYER

Depuis 1832, année de ses 13 ans, Herman Melville a été garçon de banque, fermier, étudiant, instituteur, marin, chasseur de baleines, mutin… Et même écrivain sans succès et contrôleur des douanes, jusqu’à son décès en 1891. Une vie de roman, une existence poussée par les vents et le refus des conventions – par la faim et le besoin de nourrir sa famille aussi. La reconnaissance viendra plus tard, qui en fera un monument de la littérature américaine et mondiale, une source d’inspiration, même en dehors de la sphère littéraire.

Il existe déjà de nombreuses adaptations de son chefd’œuvre Moby…