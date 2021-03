Hommages mélancoliques en mode dénuement

A.A. Williams

SONGS FROM ISOLATION

Bella Union

Le confinement a été vécu comme un cauchemar pour la plupart des artistes. En pleine tournée en première partie des Sisters of Mercy, la jeune multi-instrumentiste anglaise A.A. Williams s’est retrouvée du jour au lendemain isolée dans son appartement. Par chance avec un piano et ses guitares.

En connivence avec les fans de son excellent premier album Forever blue, elle commence alors à enregistrer – à la fraîche – une dizaine de reprises, qu’elle publie à intervalles réguliers sur les réseaux. Des hommages à ses groupes essentiels tels les Deftones, dont elle dénude Be quiet and drive (far away), avec seuls quelques arpèges pour accompagnement. Trop vite cataloguée goth folk, elle revisite au piano Lovesong de The Cure, mais aussi Nights in…