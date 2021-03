née Morard

BULLE

Imelda Pasquier s’est endormie paisiblement le samedi 27 février, à l’âge de 90 ans.

Elle naquit le 2 février 1931 à Gumefens, dans la famille d’Hercule et de Blandine Morard. Après une enfance pas toujours facile, entourée de neuf frères et sœurs, elle unit sa destinée à Georges Pasquier, en 1955.



Le jeune couple s’installa à Bulle et eut la joie d’accueillir quatre enfants: Janine, Françoise, Madeleine et Félix. Dix petits-enfants et huit arrière-petits-enfants vinrent agrandir cette belle famille. Imelda fut une épouse aimante et dévouée, une maman et une grand-maman douce, attentionnée avec chacun.

Discrète, elle travailla sans relâche pour le bien-être de ceux qu’elle chérissait. Elle leur consacra beaucoup de son temps, de même qu’au développement de l’entreprise de…