Interstellar

FRANCE3, JEUDI, À 21 H 05

Dans un futur pas si éloigné, l’humanité est menacée d’extinction: une à une, les cultures agricoles sont empoisonnées, et le monde se recouvre de poussières mortifères. Pour la Nasa, l’espoir du genre humain se situe dans l’espace. Un exastronaute reprend du service pour offrir un avenir à ses enfants. Un voyage sans retour?

La planète Terre se meurt par trop de pollution et de gaspillage des ressources naturelles. Cooper, un ancien de la Nasa, veuf et soucieux de l’environnement, essaie de mener une vie normale auprès de ses enfants à la campagne. Pendant ce temps, les autorités ont découvert un tunnel cosmique qui permettrait de trouver une nouvelle planète, susceptible d’accueillir les humains. Cooper doit laisser sa famille et prendre les commandes d’une…