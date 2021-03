J. Dupasquier: «Cette 10e place ne doit être qu’un début»

Jason Dupasquier s’est classé 10e du premier Grand Prix de la saison en mondial Moto 3.

Une performance remarquable pour le Sorensois, qui tentera de confirmer ce dimanche au Qatar.

Son papa Philippe savoure: «Jason a su résister à la pression», salue-t-il.

QUENTIN DOUSSE

Coup de maître, définition. Dimanche à Doha, pour le lancement de la saison, Jason Dupasquier a décroché de haute lutte ses six premiers points en championnat du monde Moto 3. Mieux, le Sorensois a pris la 10e place du Grand Prix du Qatar. Tout simplement éblouissant.

Joint le lendemain à son hôtel, le pilote de 19 ans peinait à mettre des mots sur sa performance après «une première année cauchemar, souffle-t-il. En me regardant aujourd’hui (lundi) dans le miroir de l’ascenseur, je me suis dit: hey Jäzz! tu as le niveau…