James Pacal finit dans le top 30

A Obertilliach, en Autriche, James Pacal a commencé ses Mondiaux juniors par une performance surprenante. Samedi lors de l’épreuve individuelle sur 12,5 km, il a pris le 30e rang de la catégorie U19 (sur 111). «C’est bien au-delà de mes attentes», se réjouit-il, par téléphone. Après un premier passage au pas de tir sans faute, le Vaulruzien de 17 ans pointait même à la 4e place du classement. «C’était exceptionnel! Je suis ensuite sorti un peu de ma course et j’ai loupé trois balles au deuxième tir debout. Mais je n’ai pas le droit de ne pas être satisfait de ce top 30. Avec ce temps et sans mes cinq fautes (n.d.l.r.: une à chaque tir couché), je pouvais gagner», s’étonne celui qui a finalement terminé à 3’24 du vainqueur russe, Denis Iridov.

La journée de lundi s’est moins bien déroulée…