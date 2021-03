Jason Dupasquier inscrit ses premiers points en Moto 3!

Après une première saison en Moto 3 sans entrer dans le top 15, Jason Dupasquier (KTM) a lancé sa deuxième saison de manière remarquable. Dimanche lors du Grand Prix Moto 3 du Qatar à Losail, il a pris la dixième place, inscrivant ainsi ses (six) premiers points tant attendus.

Dans la course, remportée par l'Espagnol Jaume Masia (KTM), la performance du Sorensois de 19 ans a été bluffante. Il finit à 2''219 du vainqueur et signe le quatrième tour le plus rapide (2'06''792). A noter encore qu'il a pu réaliser la deuxième meilleure pointe de vitesse (236,3km/h), à ex-aequo avec le Japonais Tatsuki Suzuki. Dans le groupe de tête tout au long de la course, le Gruérien est même remonté à la septième place à l'entame du dernier tour.

Cet excellent résultat de Jason Dupasquier ne fait que confirmer sa forme de la semaine. Après le cinquième chrono lors des tests vendredi, il avait réussi ses meilleures qualifications le lendemain, terminant douzième. «Je me sens mieux préparé et je sais comment me comporter pour y arriver», confiait-il dans La Gruyère du 27 mars. C'est chose faite!



