ESTAVANNENS

C’est au petit matin du samedi 6 mars, 64 ans jour pour jour après son papa, que Jean Bussard s’est éteint à son domicile d’Estavannens, comme il le souhaitait. Il était dans sa 94e année.

Jean est né le 10 juin 1927 dans le foyer de Louis et Marie Bussard du Parc. Il était le quatrième d’une famille de six enfants. Il parlait souvent de son enfance à Gruyères en disant: «On n’était pas bien riches, mais on était heureux.» Proche de ses frères et sœurs, il vécut comme une déchirure le décès de sa petite sœur Tata, disparue beaucoup trop tôt. Il aimait évoquer la vie simple et bien remplie de ses jeunes années. Il racontait aussi ses deux étés passés au chalet des Rogys, sur les hauts d’Estavannens, lorsqu’il avait 19 et 20 ans.

En 1951, Jean épousa Agnès Rime. De cette union…