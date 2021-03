née Vauthey

BULLE

C’est le 27 février dernier, à l’EMS d’Humilimont, à Marsens, que Jeanne Buchs-Vauthey s’en est allée paisiblement, dans son sommeil, entourée des siens. Elle avait 82 ans. La cérémonie du dernier adieu a eu lieu dans l’intimité familiale.

Jeanne est née le 3 décembre 1939 à Attalens, où elle a grandi entourée de ses neuf frères et sœurs. Par la suite, elle quitta Vuarat, le hameau de son enfance, pour emménager à Lausanne avec son mari Roger Buchs, qu’elle épousa en 1967. La famille s’agrandit avec la naissance de trois garçons: Eric, Joël et René. Puis Jeanne devint l’heureuse grand-mère de Nicolas et Charlotte.

Après trois décennies de vie dans la capitale vaudoise, les enfants devenus indépendants, Jeanne et Roger s’installèrent à Bulle. Là, elle put s’adonner…