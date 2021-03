BULLE

José Murith s’est endormi paisiblement le lundi 8 mars, après une longue maladie, dans sa 72e année, entouré de l’amour des siens.

José est né dans le foyer de Fernand et Yvette Murith, le 28 février 1950. C’est entouré de ses sept frères et sœurs qu’il grandit dans la maison familiale de la Sciob. Il était le troisième de la fratrie et effectua toute sa scolarité à Bulle. Durant son adolescence, José prenait son vélomoteur pour aller travailler à la ferme de Longequeue, chez la famille Vallélian, qu’il appréciait beaucoup. Il garda un très bon souvenir de cette époque. Adorant le contact du bois, José Murith commença un apprentissage dans une menuiserie à Bulle. Malheureusement, son rêve de devenir menuisier se brisa à l’âge de 16 ans, pour des raisons de santé. Cette épreuve…