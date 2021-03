L’e-identité balayée à 65%

Le projet d’identité électronique a été rejeté dimanche par près de 65% des votants. Ce rejet représente un camouflet pour le Conseil fédéral, qui soutenait la création d’un identifiant unique certifié par l’Etat. Les Fribourgeois ont dit «non» à ce texte à 62,2%. Un chiffre cantonal que les districts du Sud confirment: la Gruyère a refusé le projet de loi à 62,7%, la Veveyse à 63% et la Glâne à 63,7%. A noter que le texte a été rejeté par l’ensemble des cantons suisses, avec notamment plus de 70% d’opposants dans les cantons de Bâle-Ville (70,7%) et de Vaud (70,1%).

Avec l’introduction d’une identité électronique unique, les autorités voulaient simplifier la vie des citoyens et citoyennes. Le projet prévoyait en effet le recours à un seul identifiant, pouvant être utilisé pour commander…