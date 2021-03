L’Entente s’empare de l’Exécutif

La liste d’Entente communale rafle les sept sièges à pourvoir à l’Exécutif d’Ursy. Composée de quatre conseillers sortants (Patrice Conus, Philippe Dubey, Philippe Demierre et Régis Magnin) et de trois nouveaux (Emilie Schlosser, Patrick Peyter et Jacques Bourquenoud), elle présente 82% des suffrages, suivie de la liste Cohésion (10%) et de la liste Indépendante (7%).

C’est le sortant Patrice Conus qui arrive en tête avec 869 suffrages, talonné de seulement sept voix par Emilie Schlosser. Le conseiller communal, actuellement chargé de l’aménagement du territoire, occupe son siège depuis cinq ans. Enfant du village et visage connu d’Ursy, Patrice Conus ne se dit pas vraiment surpris d’être réélu. «Je savais que je m’en sortirais pas trop mal, mais je ne pensais pas être premier. J’imagine…