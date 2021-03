La joie de retrouver la course et le chrono

La Coupe fribourgeoise des enfants a vécu son premier week-end de compétition à Bellegarde. Une respiration pour les jeunes skieurs et tout le ski cantonal. Ambiance.

QUENTIN DOUSSE

Il fallait voir les sourires sous les masques pour imaginer l’émotion sous les casques. Une année après, la Coupe fribourgeoise de ski alpin a retrouvé la vie. Et quelle vie, avec 300 enfants (des catégories U11 à U16) en course samedi et dimanche à Bellegarde.

«Ces premières épreuves de l’hiver sont un soulagement pour le club et toute la relève de Ski-Romand», apprécie Gilles Chofflon. L’entraîneur et membre du Ski-club Alpina, organisateur des slaloms jeunesses et minimes, sait l’importance de telles compétitions. «Le meilleur entraînement ne vaut pas la course. Les jeunes en ont besoin pour situer leur…