Philippe Kramer, ancien boxeur pro, dirigeait un club amateur où il entraînait de nombreux jeunes des quartiers populaires de Marseille. On l’a retrouvé mort, asphyxié sous un appareil de musculation. Le juge Delcourt et sa stagiaire découvrent que cet homme était très apprécié par les familles des jeunes qu’il aidait à se construire via la discipline de la boxe…

Samedi, à 21 h, sur RTS1