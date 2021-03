La Suisse et Dylan Malta ne verront pas l’Europe

FUTSAL

Sans surprise, l’équipe de Suisse ne participera pas à l’Euro 2022. Conséquence de sa lourde défaite concédée mardi face à la Slovénie (1-11). L’unique but a été inscrit par Dylan Malta, membre de l’Uni Futsal Team Bulle. «Il s’agit de mon premier goal en match officiel avec la sélection, note le joueur de 25 ans. Cela dit, la Slovénie a été largement supérieure dans le jeu et le rythme. Nous avons vu toute la différence entre le monde pro et le nôtre. Cela nous permettra de grandir.» Eliminés, Dylan Malta et ses coéquipiers tenteront de décrocher le premier point de la Suisse en qualifications face à la Lettonie et l’Espagne début avril. QD