La terre et l’asphalte, deux univers pas si différents

Le motocross et le Grand Prix moto sont-ils deux mondes totalement à part?

La Gruyère a posé la question à Valentin Guillod et à Jason Dupasquier. Interview croisé.

Le Sorensois de 19 ans lance sa saison en mondial Moto 3 ce dimanche au Qatar avec un objectif clair: une place dans le top 15.

QUENTIN DOUSSE

MOTO. Le premier est gruérien, inexpérimenté, talentueux et désireux de faire son nid en Grand Prix. Le second est lacois, chevronné, besogneux et déterminé à revenir sur le devant de la scène mondiale en motocross. Jason Dupasquier (19 ans) et Valentin Guillod (28 ans) n’ont a priori aucun point commun. Quoique.

La Gruyère a «réuni» les deux pilotes fribourgeois alors séparés de... 6000 kilomètres. L’un reclus dans son hôtel à Doha avant le GP du Qatar, l’autre sur le sable en…