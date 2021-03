Lara Russiniello réussit sa reprise

TENNIS. La reprise de la compétition pour les catégories juniors a permis à Lara Russiniello de retrouver l’adrénaline des tournois ce week-end. La Bulloise de 15 ans a participé à une compétition à Thoune, avec deux victoires à la clé, malgré le huis clos total, même pour les entraîneurs et parents. «Je suis arrivée peu confiante, car mon tirage était compliqué. Mais j’ai gagné mes deux matches samedi, face à des adversaires mieux classées», se réjouit la joueuse au rang N4 75. La Gruérienne du TC Bulle s’est imposée face à Aengi Kuoni (N4 69), avant de battre Tânia Pereira (N4 65). Elle a finalement été éliminée le dimanche par Anina Lanz (N4 51). «C’était long, mais cela me prouve que ces mois d’entraînement ont payé, constate-t-elle. J’ai pu changer des choses sur mon revers et au…