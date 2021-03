Le cirque du bizarre

Suehiro Maruo

TOMINO LA MAUDITE, VOL. I

Castermann



Il y a chez Suehiro Maruo un peu du Divin Marquis. Beauté et cruauté se disputent les pages de Tomino la maudite, sa dernière bande dessinée en date, peut-être l’un de ses projets les plus ambitieux. Le mangaka est le maître de l’«ero-guro», genre qui réunit érotisme et grotesque gore, sans jamais pourtant tomber dans les extrêmes de l’un ou de l’autre. Au contraire. Chez lui, tout vire au bizarre, à l’incongru, dans un grand tourbillon déstabilisant et onirique réservé à un public plutôt averti.

Dans le Tokyo des années 1930, une femme abandonne ses jumeaux nouveaux nés à son grand frère, qui va les vendre à un cirque ambulant. Les débuts dans la vie de Miso et Shoyu sont plutôt compliqués… Leur nouvelle famille est digne du film Freaks…