Le Collège du Sud et la jeunesse sourient!

Les invité-e-s du samedi

OPINION. Il y a quinze jours, sur les murs de notre collège étaient tagués en rouge les mots «We can’t breath». Très vite, ces mots résonnèrent dans les têtes des étudiants et professeurs. Le lendemain matin, un élève de 4e gymnase lit un texte au micro, en réponse au graffiti de la veille. Ce qu’il en ressort est un hymne à la solidarité. Nombreux sont ceux vivant des situations compliquées à la suite de ce satané virus. Nombreux sont ceux se sentant seuls, déprimés, fatigués. Oui, nous en avons marre de cette situation qui nous restreint dans notre vie estudiantine et privée. Oui, nous en avons marre de ne pas pouvoir rencontrer nos amis comme nous le désirons. Et oui, le départ des êtres chers fait mal. Mais nous devons tenir bon. Nous devons nous entraider,…