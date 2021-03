Le FC Bulle a pu reprendre l’entraînement

Que l’attente fut longue! Après plus de quatre mois, les 21 joueurs du FC Bulle se sont enfin retrouvés mercredi soir sur le terrain à La Tour pour la reprise de l’entraînement. «Nous avons reçu la confirmation samedi que nous étions considérés comme une ligue semi-professionnelle», se réjouit le coach Lucien Dénervaud. Comme les clubs de l’élite, les Bullois ont l’autorisation de préparer le championnat, sans contrainte de distance ou de nombre. «Vous avez toujours les pieds carrés!» se chambraient les footballeurs. Entre joie et excitation, l’effectif a accueilli trois nouvelles recrues: Thomas Alonso (YB M21), Braima Gafner (Münsingen) et Jonathan Mbondo (Martigny-Sports). «Le but est déjà de retoucher le ballon. Tout est encore très flou concernant la reprise des compétitions»,…