Après trois manches annulées, le Kids Nordic Tour a fait étape au col du Jaun dimanche. Près de 170 jeunes ont participé à la course individuelle (style classique) coorganisée par les clubs d’Im Fang et de Riaz. Dans la «catégorie-reine» U20, la victoire est revenue sans réelle surprise à Pierrick Cottier (Im Fang, 31’30 pour 10,5 km) et à Elyne Mooser (Im Fang, 24’33 pour 7 km).