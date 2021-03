Le podium pour James Pacal en Slovénie

James Pacal a réalisé une belle performance vendredi en Coupe continentale junior, à Pokljuka (Slovénie). Le Vaulruzien de 17 ans s’est classé 3e de sa catégorie sur le sprint de 7,5 km, à 41 secondes du vainqueur allemand Linus Kesper (21’41). «Je n’avais pas trop d’espoir au départ, étant encore fatigué depuis les championnats du monde, admet le biathlète. Heureusement, je me suis senti de mieux en mieux au fil des kilomètres. J’ai commis une faute bête au tir couché et une au tir debout, mais j’ai ensuite tout donné pour obtenir mon meilleur résultat à ce niveau. Je suis très content.» James Pacal voudra confirmer ce week-end sur la poursuite et la course individuelle, toujours en Slovénie. QD