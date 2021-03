Le power-play, une arme à recharger avant les play-off

En supériorité numérique, les Dragons sont les plus efficaces de la ligue.

L’entraîneur Doug Boulanger livre son analyse sur le jeu de puissance de Gottéron, qui a connu une baisse de régime récemment.

«Ce sera une de nos armes en play-off, même la plus importante», souligne Julien Sprunger.

MÉLANIE GOBET

«C’est un des seuls points positifs de ce soir», lâchait Christian Dubé mardi après la défaite 5-7 face à Zoug, à la BCF-Arena. Cette satisfaction, le coach de Fribourg-Gottéron la devait au but marqué à cinq contre quatre par Killian Mottet à la 47e. Parce que l’unité spéciale des Dragons n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 2 mars, soit trois matches entiers et une dizaine de situations de supériorité numérique. Pourtant, avec une efficacité de 23,7%, le jeu de puissance…