Le ski fribourgeois range ses lattes

SKI ALPIN

La Coupe fribourgeoise des enfants a vécu dimanche passé sa deuxième et dernière compétition de l’hiver à La Berra. Nonante jeunes ont participé à ce slalom géant, remporté par Emilie Chaube (Châtel-St-Denis) et Baptiste Raboud (Le Mouret) dans la «catégorie reine» U18. «La saison se termine sur une note positive, retient le président de l’association cantonale Stéphane Gaillard. Maintenant, nous espérons que nos clubs conservent leurs membres et que la prochaine saison sera pleine.» QD