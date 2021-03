Le sport sauvé par le digital?

Le public privé de stade et de patinoire, les clubs entretiennent la flamme de leurs supporters via du contenu digital. Expert en data dans le sport, Martin Rumo estime que les nouvelles technologies permettront aux clubs de surmonter la crise financière liée au Covid-19.

KARINE ALLEMANN

En matière de sport, rien ne remplacera jamais l’émotion d’un match vécu dans un stade bondé, serait-on tenté d’écrire. Mais ça, c’était avant. Un avant qu’un virus venu de Chine bouleverse notre mode de vie et bien quelques certitudes. Si le sport professionnel – celui qui génère de l’argent – continue d’exister, les gradins restent désespérément vides. Avec le risque, à terme, que le public tenu à l’écart finisse par se détourner de jeux auxquels il ne peut plus prendre part. Et, pour les clubs, fini…