Le SSP lance plusieurs propositions pour combattre le sexisme et le harcèlement sexuel

ÉCOLES

En février, le collectif de la Grève féministe avait reçu plus de 400 témoignages sur des comportements sexistes dans des écoles fribourgeoises. Pour le groupe enseignement du Syndicat des services publics (SSP), des outils à long terme doivent être mis en place pour lutter contre ce phénomène et tout type de harcèlement sexuel. Dans un communiqué, il propose qu’une procédure claire et simple à l’attention des élèves et des enseignants soit mise en place. Il réclame une structure compétente où les personnes concernées et les témoins pourront être entendus. Le SSP suggère aussi une journée de formation pour les enseignants et les élèves. Le groupe enseignement demande finalement qu’une rencontre soit organisée avec les différents départements du canton concernés.