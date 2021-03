FOOTBALL

Pour la deuxième année consécutive, le Mémorial Sekulic a été annulé en raison de la situation sanitaire incertaine. «Il s’agit d’un choix de raison et non du cœur», précise les organisateurs du FC Sarine-Ouest. La 50e édition du tournoi, qui réunit habituellement 5000 juniors F, E et D de tout le canton, aura donc lieu en 2022 à Marly.