Les bonnes affaires de la fratrie Macheret

Sur le podium, Valentine et Nicolas Macheret (Le Bry) ont réalisé une opération dans le val d’Anniviers.

Réunis exceptionnellement en compétition, Valentine et Nicolas Macheret ont brillé ensemble aux championnats de Suisse. Une première médaille élite pour elle, l’accession aux cadres de Swiss-Ski pour lui.

Le soulagement était perceptible dans la voix de la technicienne du Bry, 2e du slalom samedi à Grimentz (VS). «J’ai connu plus de bas que de hauts cette saison. Ce résultat me donne énormément de motivation pour la suite», glisse la skieuse de 22 ans.

On ne peut relater sa performance sans évoquer les circonstances, inhabituelles. La Valaisanne Mélanie Meillard a en effet triomphé avec un écart de... 3’’54 à l’addition des deux manches! «J’avais pourtant dit à Mélanie qu’elle n’était…