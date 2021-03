Les trains historiques ont circulé une dernière fois vers Broc

Le dernier train sur voie étroite circulera lundi prochain entre Bulle et Broc-Fabrique. Avant que cette page ne se tourne, GFM Historique a assuré les navettes de ce week-end. Reportage.

SOPHIE ROULIN

BULLE - BROC-FABRIQUE. Le train a sifflé plus de trois fois durant le week-end. L’association GFM Historique a profité de rouler une dernière fois sur cette voie étroite, avant les travaux de renouvellement du tracé en voie normale (La Gruyère du 20 mars). Elle a assuré la liaison Bulle - Broc-Fabrique avec du matériel appartenant au patrimoine ferroviaire fribourgeois: deux automotrices de 1943 et 1972 et une voiture de 1930. Le public a répondu présent, mais pas trop… Covid oblige.

«Pour moi, c’est très émotionnel», relève Alain Castella. Président de GFM Historique, il était aux…