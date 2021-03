Les vieux fourneaux

FRANCE 3, JEUDI, À 21 H 05

Mimile, ex-séducteur globe-trotteur, attend sagement son ami Pierrot, un anarchiste énervé et piètre conducteur. Ensemble, ils doivent se rendre à l’enterrement de la femme de leur ami Antoine, un homme acariâtre et maniaque. Celui-ci tombe par hasard sur une lettre où il apprend l’infidélité, il y a cinquante ans, de la défunte. Furieux, il veut faire sa fête à l’amant. Pierrot et Mimile s’inquiètent pour leur ami et veulent lui éviter des ennuis. Ils prennent la route, en compagnie de Sophie, la raisonnable et très enceinte petite-fille d’Antoine, afin d’empêcher celui-ci de commettre l’irréparable. ■