Pour améliorer la protection des enfants, une motion demande que le nombre de dossiers par intervenant soit limité au SEJ. Le SSP milite pour cette solution.

ENFANCE ET JEUNESSE. Faut-il limiter le nombre de dossiers confiés à chaque intervenant du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ)? C’est la proposition des députés Grégoire Kubski (ps, Bulle) et Martine Fagherazzi (ps, Ecuvillens), que le Grand Conseil va traiter durant sa prochaine session. Le Conseil d’Etat s’est prononcé contre. Le Syndicat des services publics (SSP) juge la mesure indispensable.

En septembre 2019, une cinquantaine d’employés du

SEJ tiraient la sonnette d’alarme. Dans une conférence de presse organisée par le SSP, ils expliquaient l’extrême surcharge de leur service. Depuis, des moyens supplémentaires ont…