Loin de No One Is Innocent

Cheval Blanc

MÉMORIAL 2001-2020

Bruit Blanc

Dans une autre vie, Jérôme Suzat Plessy a été bassiste et cofondateur de No One Is Innocent, groupe marquant du rock fran- çais, versant rageur et combattant. Après l’avoir quitté en 1997, il a multiplié les modestes projets musicaux, versant indépendant et artisanal. L’un d’eux, solo, se nomme Cheval Blanc. Mémorial réunit des morceaux distillés de-ci de-là depuis vingt ans: avec 22 chansons, dont cinq inédites, l’album est une compilation et un au revoir, avant de passer à autre chose.

Inutile de chercher ici la fougue de No One is Innocent. Cheval Blanc, c’est de la chanson classique et dépouillée, souvent accompagnée d’une seule guitare ou d’un piano, qui rappelle davantage William Sheller que Rage Against The Machine. C’est aussi des mots…