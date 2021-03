Marc Abplanalp met fin à sa carrière

HOCKEY SUR GLACE

En fin de contrat avec Fribourg-Gottéron, le défenseur Marc Abplanalp a annoncé qu’il mettra fin à sa carrière au terme de la saison. Il avait rejoint les Dragons lors de la saison 2001-2002, chez les M20. Avec plus de 600 matches et de seize saisons au plus haut niveau sur les bords de la Sarine, le Bernois de 36 ans n’aura connu qu’un seul club de National League. Un joueur solide et précieux dans l’arrière-garde fribourgeoise. «Je veux regarder vers l’avenir et réaliser, lors de ma dernière saison avec l’équipe, ce que nous n’avons jamais réalisé auparavant», écrit-il dans un communiqué. Enseignant à l’école professionnelle de Fribourg, Marc Abplanalp avait anticipé sa reconversion.