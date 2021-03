Mathilde Gremaud: «J’espère pouvoir inspirer quelques filles»

Depuis les Mondiaux, Mathilde Gremaud partage sa vision de l’égalité dans sa discipline.

«Le sujet me tient de plus en plus à cœur», explique celle qui espère susciter des vocations.

A Aspen, la Rochoise aura un atout dans sa manche. Thibault Magnin sera aussi en lice.

MÉLANIE GOBET

Rôle modèle, définition: «Personne dont le comportement, l’exemple ou les succès peuvent inspirer d’autres individus, et plus particulièrement les jeunes.» A seulement 21 ans, Mathilde Gremaud peut déjà être associée à ce concept tant sa carrière suscite l’admiration. Et à l’heure où les disciplines sportives tentent de faire plus de place aux femmes, les rôles modèles sont essentiels pour assurer la relève. «Cette notion a émergé dans le féminisme, lorsque certaines ont cassé des idées reçues et brisé des…