Maxime Lambert lauréat de la bourse Glasson

CULTURE

Le Grolleysan Maxime Lambert s’est vu attribuer la bourse 2021 du Fonds Pierre et Renée Glasson par la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS). Agé de 24 ans, le corniste actif dans plusieurs ensembles et sociétés de musique en Suisse, recevra un montant de 12 000 francs. Cette somme aidera l’étudiant de la Haute Ecole de musique Vaud-Valais-Fribourg (HEMU) à poursuivre son perfectionnement instrumental à la Scuola di Musica di Fiesole, en Italie. «Ce projet lui permettra de parfaire et d’étendre ses compétences musicales, ainsi que de développer un réseau international et de participer à divers concours», indique la DICS dans un communiqué de presse.