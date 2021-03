Nick Cave et Warren Ellis, phœnix tendus et tordus

Nick Cave & Warren Ellis

CARNAGE

Mars 2020. Nick Cave et ses fidèles Bad Seeds étaient prêts à entamer une tournée mondiale à guichets fermés. Dans la foulée du funèbre Ghosteen, le charismatique crooner aurait harangué les foules, avec ses poses de grand prédicateur hanté par la mort de son fils Arthur. L’une des dernières réincarnations d’Elvis en roi du rock’n’roll…

Mars 2021. Nick Cave et son fidèle acolyte Warren Ellis sortent Carnage, un album intime enregistré durant le confinement, à la suite de l’incroyable concert seul au piano donné quelques mois plus tôt. En huit titres, le tandem surprend d’emblée. Un beat électro hypnotique, des chœurs, des violons en roue libre (Hand of God). Et cette voix chamanique qui déclame une poésie macabre et sublime. Comme…