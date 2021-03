Noémie Kolly «frustrée» en Coupe d’Europe

La Rochoise peut l’avoir saumâtre: les finales de la Coupe d’Europe prévues cette semaine à Saalbach (Autriche) ont été annulées en raison du Covid et de la météo. «Déjà qu’il y a eu peu de courses, la saison se termine de manière pas très équitable, soupire Noémie Kolly. Je suis frustrée, car tout était encore possible pour la 3e place au classement général de la descente. Cela aurait pu me permettre d’avoir une place fixe en Coupe du monde l’année prochaine, ce qui change passablement de choses physiquement et mentalement pour les entraînements et les courses.» La Gruérienne, en Italie cette semaine pour des géants FIS, terminera l’hiver par les championnats de Suisse élites de vitesse à Zinal (25-26 mars). QD