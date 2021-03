Nouveau portail digital fribourgeois

TECHNOLOGIE. L’association IT Valley, qui regroupe les entreprises de technologies de l’information et de la communication (TIC) de Fribourg et environs, vient de lancer un portail digital, www.portail-digital.ch. Ce site répertorie et «cartographie les compétences des entreprises comme individuelles afin de pouvoir les mettre en réseau et garder la maîtrise de notre avenir technologique», souligne un communiqué de presse. Il donne aussi une visibilité aux offres d’emploi, dans un secteur où est annoncé «un manque de ressources qualifiées dans les 10 ans à venir». IT Valley comprend 77 membres actifs. La branche des TIC dans le canton compte quelque 400 entreprises et environ 2000 emplois à plein temps.