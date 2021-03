Pour cette cinquième étape, les candidats disputent trois courses autour d’Athènes. Les binômes découvrent ainsi les paysages de la côte grecque à l’occasion d’un jeu de stratégie. Ils devront également repousser leurs limites lors d’une épreuve physique et à fortes sensations dans le canal de Corinthe et dans un des plus anciens vignobles du monde.

Mardi, à 21 h 05, sur M6.