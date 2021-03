Pas de route de contournement

Aucun projet de route de contournement n’est remis au goût du jour dans le chef-lieu. C’est la réponse du canton à une question du député François Genoud (pdc). En décembre dernier, l’ancien syndic de Châtel-Saint-Denis avait déposé une question parlementaire à ce propos. Il avait demandé si, à la suite du refus du canton d’approuver les plans du tronçon de la route cantonale situé entre l’avenue de la Gare et la route de Vevey (La Gruyère du 28 novembre), le projet d’une route de contournement pouvait resurgir. «Ce refus concerne la variante choisie par la commune pour l’aménagement du carrefour et la démolition de deux bâtiments protégés, et non le tracé de la route lui-même», détaille le Conseil d’Etat, qui poursuit: «Ce refus n’est donc pas synonyme d’abandon du projet, mais…