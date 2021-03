Pas d'exploit pour Thibault Magnin à Aspen

Déception pour Thibault Magnin lors de sa première participation à une finale des Mondiaux en Big Air, mardi à Aspen. Le Bullois qui court sous pavillon espagnol n'a pas connu de chute, mais il n'a pas non plus réussi à réaliser ses figures comme il l'avait prévu. Des mauvaises réceptions et des exécutions approximatives l'ont privé d'atteindre le même niveau que lors de ses qualifications la veille. Pour son meilleur passage, le troisième et dernier, il a obtenu une note de 62,25 points.

Il a finalement pris le 9e rang, avec un total de 112,50. Un score insuffisant pour espérer décrocher une médaille, dans une finale d'un niveau relevé. Avec un premier run à 94,25, le Suédois de 20 ans Oliwer Magnusson a décroché l'or (185,25), devant le Canadien Edouard Therriault (183) et le Suisse Kim Gubser (180,75).